מחיר BOB בזמן אמת היום הוא 0.23344 USD.BOB שווי השוק הוא 4,902,324 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר BOB ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על BOB

BOB מידע על מחיר

מה זה BOB

BOB אתר רשמי

BOB טוקניומיקה

BOB תחזית מחיר

BOB סֵמֶל

BOB מחיר (BOB)

לא רשום

1 BOB ל USDמחיר חי:

$0.23344
+21.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
BOB (BOB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 16:56:06 (UTC+8)

BOB מחיר היום

מחיר BOB (BOB) בזמן אמת היום הוא $ 0.23344, עם שינוי של 21.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOB ל USD הוא $ 0.23344 לכל BOB.

BOB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,902,324, עם היצע במחזור של 21.00M BOB. ב‑24 השעות האחרונות, BOB סחר בין $ 0.183032 (נמוך) ל $ 0.235042 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.03, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.103315.

ביצועים לטווח קצר, BOB נע ב +1.53% בשעה האחרונה ו -1.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BOB (BOB) מידע שוק

$ 4.90M
--
$ 4.90M
21.00M
21,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של BOB הוא $ 4.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOB הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.90M.

BOB היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.183032
24 שעות נמוך
$ 0.235042
גבוה 24 שעות

$ 0.183032
$ 0.235042
$ 2.03
$ 0.103315
+1.53%

+21.24%

-1.37%

-1.37%

BOB (BOB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BOBל USDהיה $ +0.04089199.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOB ל USDהיה . $ +0.0900328357.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOB ל USDהיה $ +0.1000018442.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BOBל USDהיה $ -0.1035729226838595.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.04089199+21.24%
30 ימים$ +0.0900328357+38.57%
60 ימים$ +0.1000018442+42.84%
90 ימים$ -0.1035729226838595-30.73%

תחזית מחיר עבור BOB

BOB (BOB) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BOB הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
BOB (BOB) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של BOB עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר BOB יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור BOB תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על BOB תחזית מחיר.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BOB (BOB) משאב

האתר הרשמי

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BOB

כמה שווה 1 BOB ב-2030?
אם BOB תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של BOB מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 16:56:06 (UTC+8)

BOB (BOB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על BOB

