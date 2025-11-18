BOB מחיר היום

מחיר BOB (BOB) בזמן אמת היום הוא $ 0.23344, עם שינוי של 21.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOB ל USD הוא $ 0.23344 לכל BOB.

BOB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,902,324, עם היצע במחזור של 21.00M BOB. ב‑24 השעות האחרונות, BOB סחר בין $ 0.183032 (נמוך) ל $ 0.235042 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.03, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.103315.

ביצועים לטווח קצר, BOB נע ב +1.53% בשעה האחרונה ו -1.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BOB (BOB) מידע שוק

שווי שוק $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BOB הוא $ 4.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOB הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.90M.