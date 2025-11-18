BNPL Pay מחיר היום

מחיר BNPL Pay (BNPL) בזמן אמת היום הוא $ 0.01999412, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNPL ל USD הוא $ 0.01999412 לכל BNPL.

BNPL Pay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 129,799, עם היצע במחזור של 6.49M BNPL. ב‑24 השעות האחרונות, BNPL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02142149, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01869246.

ביצועים לטווח קצר, BNPL נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNPL Pay (BNPL) מידע שוק

שווי שוק $ 129.80K$ 129.80K $ 129.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.99M$ 19.99M $ 19.99M אספקת מחזור 6.49M 6.49M 6.49M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

