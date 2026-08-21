BNBOFLEGENDS מחיר היום

מחיר BNBOFLEGENDS (BOL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOL ל USD הוא $ 0 לכל BOL.

BNBOFLEGENDS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 139,931, עם היצע במחזור של 912.55M BOL. ב‑24 השעות האחרונות, BOL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00108371, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOL נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.33.

BNBOFLEGENDS (BOL) מידע שוק

שווי שוק $ 139.93K$ 139.93K $ 139.93K נפח (24 שעות) $ 15.33$ 15.33 $ 15.33 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 139.93K$ 139.93K $ 139.93K אספקת מחזור 912.55M 912.55M 912.55M אספקה כוללת 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236

שווי השוק הנוכחי של BNBOFLEGENDS הוא $ 139.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.33. ההיצע במחזור של BOL הוא 912.55M, עם היצע כולל של 912545878.4009236. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.93K.