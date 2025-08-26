BLOX מחיר (BLOX)
--
--
+14.00%
+14.00%
BLOX (BLOX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.153103, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLOX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BLOX הוא $ 76.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLOX הוא 80.74M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.56K.
במהלך היום, השינוי במחיר של BLOXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBLOX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBLOX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BLOXל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+22.78%
|60 ימים
|$ 0
|+43.10%
|90 ימים
|$ 0
|--
Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency. Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies. BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility. Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency. In-House Generated Wallets: Boosts transaction speed and security. Blox's revenue streams encompass Blox Premium subscriptions, transaction fees, $Blox v3 liquidity fees, platform advertising, and project partnerships. These diverse sources ensure financial stability and growth potential. Blox stands out as a comprehensive ecosystem for modern traders, offering a unique blend of speed, security, and intelligence. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world.
הבנת הטוקנומיקה של BLOX (BLOX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLOX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
