BloodLoop ($BLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00239459 $ 0.00239459 $ 0.00239459 24 שעות נמוך $ 0.00247287 $ 0.00247287 $ 0.00247287 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00239459$ 0.00239459 $ 0.00239459 גבוה 24 שעות $ 0.00247287$ 0.00247287 $ 0.00247287 שיא כל הזמנים $ 0.50078$ 0.50078 $ 0.50078 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00237928$ 0.00237928 $ 0.00237928 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -1.42% שינוי מחיר (7D) -21.86% שינוי מחיר (7D) -21.86%

BloodLoop ($BLS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0024004. במהלך 24 השעות האחרונות, $BLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00239459 לבין שיא של $ 0.00247287, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.50078, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00237928.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BLS השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BloodLoop ($BLS) מידע שוק

שווי שוק $ 116.64K$ 116.64K $ 116.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 840.17K$ 840.17K $ 840.17K אספקת מחזור 48.59M 48.59M 48.59M אספקה כוללת 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BloodLoop הוא $ 116.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BLS הוא 48.59M, עם היצע כולל של 350000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 840.17K.