Blockzero Labs (XIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00226616 גבוה 24 שעות $ 0.00244141 שיא כל הזמנים $ 0.929384 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -2.69% שינוי מחיר (7D) +0.78%

Blockzero Labs (XIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00232326. במהלך 24 השעות האחרונות, XIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00226616 לבין שיא של $ 0.00244141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.929384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XIO השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blockzero Labs (XIO) מידע שוק

שווי שוק $ 86.91K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 232.43K אספקת מחזור 37.39M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blockzero Labs הוא $ 86.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XIO הוא 37.39M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 232.43K.