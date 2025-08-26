עוד על XIO

Blockzero Labs סֵמֶל

Blockzero Labs מחיר (XIO)

1 XIO ל USDמחיר חי:

$0.00232326
$0.00232326
-2.60%1D
Blockzero Labs (XIO) טבלת מחירים חיה
Blockzero Labs (XIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00226616
24 שעות נמוך
$ 0.00244141
גבוה 24 שעות

$ 0.00226616
$ 0.00244141
$ 0.929384
$ 0
+0.22%

-2.69%

+0.78%

+0.78%

Blockzero Labs (XIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00232326. במהלך 24 השעות האחרונות, XIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00226616 לבין שיא של $ 0.00244141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.929384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XIO השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blockzero Labs (XIO) מידע שוק

$ 86.91K
--
$ 232.43K
37.39M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Blockzero Labs הוא $ 86.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XIO הוא 37.39M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 232.43K.

Blockzero Labs (XIO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Blockzero Labsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlockzero Labs ל USDהיה . $ +0.0003236250.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlockzero Labs ל USDהיה $ +0.0015985464.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blockzero Labsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.69%
30 ימים$ +0.0003236250+13.93%
60 ימים$ +0.0015985464+68.81%
90 ימים$ 0--

מה זהBlockzero Labs (XIO)

Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world.

Blockzero Labs (XIO) משאב

האתר הרשמי

Blockzero Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blockzero Labs (XIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blockzero Labs (XIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blockzero Labs.

בדוק את Blockzero Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

XIO למטבעות מקומיים

Blockzero Labs (XIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blockzero Labs (XIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Blockzero Labs (XIO)

כמה שווה Blockzero Labs (XIO) היום?
החי XIOהמחיר ב USD הוא 0.00232326 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XIO ל USD?
המחיר הנוכחי של XIO ל USD הוא $ 0.00232326. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blockzero Labs?
שווי השוק של XIO הוא $ 86.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XIO?
ההיצע במחזור של XIO הוא 37.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XIO?
‏‏XIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.929384 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XIO?
XIO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של XIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XIO הוא -- USD.
האם XIO יעלה השנה?
XIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
