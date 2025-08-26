BlockWallet (BLANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00111465 $ 0.00111465 $ 0.00111465 24 שעות נמוך $ 0.00122455 $ 0.00122455 $ 0.00122455 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00111465$ 0.00111465 $ 0.00111465 גבוה 24 שעות $ 0.00122455$ 0.00122455 $ 0.00122455 שיא כל הזמנים $ 5.5$ 5.5 $ 5.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00111465$ 0.00111465 $ 0.00111465 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -8.13% שינוי מחיר (7D) -11.37% שינוי מחיר (7D) -11.37%

BlockWallet (BLANK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00112488. במהלך 24 השעות האחרונות, BLANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111465 לבין שיא של $ 0.00122455, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00111465.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLANK השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -8.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlockWallet (BLANK) מידע שוק

שווי שוק $ 46.77K$ 46.77K $ 46.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 140.57K$ 140.57K $ 140.57K אספקת מחזור 41.57M 41.57M 41.57M אספקה כוללת 124,961,166.0 124,961,166.0 124,961,166.0

שווי השוק הנוכחי של BlockWallet הוא $ 46.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLANK הוא 41.57M, עם היצע כולל של 124961166.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 140.57K.