מחיר BlockTrader365 (BT365) בזמן אמת היום הוא $ 0.03086888, עם שינוי של 1.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BT365 ל USD הוא $ 0.03086888 לכל BT365.

BlockTrader365 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,086,897, עם היצע במחזור של 100.00M BT365. ב‑24 השעות האחרונות, BT365 סחר בין $ 0.03079 (נמוך) ל $ 0.03150571 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04230719, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01739058.

ביצועים לטווח קצר, BT365 נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -3.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BlockTrader365 (BT365) מידע שוק

שווי שוק $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

