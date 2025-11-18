BlockMind מחיר היום

מחיר BlockMind (BMIND) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000388, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BMIND ל USD הוא $ 0.00000388 לכל BMIND.

BlockMind כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 387,844, עם היצע במחזור של 100.00B BMIND. ב‑24 השעות האחרונות, BMIND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000744, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000384.

ביצועים לטווח קצר, BMIND נע ב -- בשעה האחרונה ו -13.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BlockMind (BMIND) מידע שוק

שווי שוק $ 387.84K$ 387.84K $ 387.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 387.84K$ 387.84K $ 387.84K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BlockMind הוא $ 387.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BMIND הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 387.84K.