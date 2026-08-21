Blockmachine מחיר היום

מחיר Blockmachine (SN19) בזמן אמת היום הוא $ 2.39, עם שינוי של 5.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN19 ל USD הוא $ 2.39 לכל SN19.

Blockmachine כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,443,678, עם היצע במחזור של 4.78M SN19. ב‑24 השעות האחרונות, SN19 סחר בין $ 2.22 (נמוך) ל $ 2.42 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 17.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02696116.

ביצועים לטווח קצר, SN19 נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +10.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 251.54K.

Blockmachine (SN19) מידע שוק

שווי שוק $ 11.44M$ 11.44M $ 11.44M נפח (24 שעות) $ 251.54K$ 251.54K $ 251.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.44M$ 11.44M $ 11.44M אספקת מחזור 4.78M 4.78M 4.78M אספקה כוללת 4,778,772.518043865 4,778,772.518043865 4,778,772.518043865

שווי השוק הנוכחי של Blockmachine הוא $ 11.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 251.54K. ההיצע במחזור של SN19 הוא 4.78M, עם היצע כולל של 4778772.518043865. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.44M.