BlockCDN (BCDN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.283911 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) +3.39% שינוי מחיר (7D) +21.15%

BlockCDN (BCDN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCDN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCDNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.283911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCDN השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +3.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlockCDN (BCDN) מידע שוק

שווי שוק $ 65.21K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 188.22K אספקת מחזור 346.45M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BlockCDN הוא $ 65.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCDN הוא 346.45M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 188.22K.