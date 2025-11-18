BlockAI מחיר היום

מחיר BlockAI (BAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.10668, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAI ל USD הוא $ 0.10668 לכל BAI.

BlockAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,471, עם היצע במחזור של 669.96K BAI. ב‑24 השעות האחרונות, BAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.061623.

ביצועים לטווח קצר, BAI נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BlockAI (BAI) מידע שוק

שווי שוק $ 71.47K$ 71.47K $ 71.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 640.08K$ 640.08K $ 640.08K אספקת מחזור 669.96K 669.96K 669.96K אספקה כוללת 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BlockAI הוא $ 71.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAI הוא 669.96K, עם היצע כולל של 6000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 640.08K.