Block מחיר היום

מחיר Block (BLOCK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00188433, עם שינוי של 1.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLOCK ל USD הוא $ 0.00188433 לכל BLOCK.

Block כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,884,258, עם היצע במחזור של 1000.00M BLOCK. ב‑24 השעות האחרונות, BLOCK סחר בין $ 0.00185233 (נמוך) ל $ 0.0019176 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.269624, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00153854.

ביצועים לטווח קצר, BLOCK נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +19.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 142.78K.

Block (BLOCK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M נפח (24 שעות) $ 142.78K$ 142.78K $ 142.78K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Block הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 142.78K. ההיצע במחזור של BLOCK הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88M.