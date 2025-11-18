blinkdotfun מחיר היום

מחיר blinkdotfun (BLINK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00017789, עם שינוי של 3.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLINK ל USD הוא $ 0.00017789 לכל BLINK.

blinkdotfun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 178,571, עם היצע במחזור של 999.53M BLINK. ב‑24 השעות האחרונות, BLINK סחר בין $ 0.00016824 (נמוך) ל $ 0.00018732 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03913814, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00016824.

ביצועים לטווח קצר, BLINK נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -13.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

blinkdotfun (BLINK) מידע שוק

שווי שוק $ 178.57K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 178.57K אספקת מחזור 999.53M אספקה כוללת 999,533,894.160653

