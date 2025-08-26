Bliffy (BLIFFY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -9.91% שינוי מחיר (7D) -5.03% שינוי מחיר (7D) -5.03%

Bliffy (BLIFFY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLIFFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLIFFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLIFFY השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -9.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bliffy (BLIFFY) מידע שוק

שווי שוק $ 222.71K$ 222.71K $ 222.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 278.52K$ 278.52K $ 278.52K אספקת מחזור 16.79B 16.79B 16.79B אספקה כוללת 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bliffy הוא $ 222.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLIFFY הוא 16.79B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 278.52K.