BlazeX סֵמֶל

BlazeX מחיר (BLAZEX)

לא רשום

1 BLAZEX ל USDמחיר חי:

$0.00012267
$0.00012267$0.00012267
0.00%1D
USD
BlazeX (BLAZEX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:06:08 (UTC+8)

BlazeX (BLAZEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015049
$ 0.0015049$ 0.0015049

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.85%

+2.85%

BlazeX (BLAZEX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLAZEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLAZEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0015049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLAZEX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlazeX (BLAZEX) מידע שוק

$ 116.50K
$ 116.50K$ 116.50K

--
----

$ 116.50K
$ 116.50K$ 116.50K

949.67M
949.67M 949.67M

949,672,636.4737948
949,672,636.4737948 949,672,636.4737948

שווי השוק הנוכחי של BlazeX הוא $ 116.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLAZEX הוא 949.67M, עם היצע כולל של 949672636.4737948. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.50K.

BlazeX (BLAZEX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BlazeXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlazeX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlazeX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BlazeXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+9.26%
60 ימים$ 0+24.10%
90 ימים$ 0--

מה זהBlazeX (BLAZEX)

1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.

BlazeX (BLAZEX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BlazeXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BlazeX (BLAZEX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BlazeX (BLAZEX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BlazeX.

בדוק את BlazeX תחזית המחיר עכשיו‏!

BLAZEX למטבעות מקומיים

BlazeX (BLAZEX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BlazeX (BLAZEX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLAZEX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BlazeX (BLAZEX)

כמה שווה BlazeX (BLAZEX) היום?
החי BLAZEXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLAZEX ל USD?
המחיר הנוכחי של BLAZEX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BlazeX?
שווי השוק של BLAZEX הוא $ 116.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLAZEX?
ההיצע במחזור של BLAZEX הוא 949.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLAZEX?
‏‏BLAZEX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0015049 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLAZEX?
BLAZEX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BLAZEX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLAZEX הוא -- USD.
האם BLAZEX יעלה השנה?
BLAZEX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLAZEX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:06:08 (UTC+8)

BlazeX (BLAZEX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

