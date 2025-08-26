BlackRack (RACKS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00031137 $ 0.00031137 $ 0.00031137 24 שעות נמוך $ 0.00034758 $ 0.00034758 $ 0.00034758 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00031137$ 0.00031137 $ 0.00031137 גבוה 24 שעות $ 0.00034758$ 0.00034758 $ 0.00034758 שיא כל הזמנים $ 0.01589318$ 0.01589318 $ 0.01589318 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00014905$ 0.00014905 $ 0.00014905 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.02% שינוי מחיר (1D) -2.68% שינוי מחיר (7D) -7.86% שינוי מחיר (7D) -7.86%

BlackRack (RACKS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00032903. במהלך 24 השעות האחרונות, RACKS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00031137 לבין שיא של $ 0.00034758, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RACKSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01589318, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00014905.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RACKS השתנה ב +1.02% במהלך השעה האחרונה, -2.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlackRack (RACKS) מידע שוק

שווי שוק $ 322.46K$ 322.46K $ 322.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 322.46K$ 322.46K $ 322.46K אספקת מחזור 980.04M 980.04M 980.04M אספקה כוללת 980,035,794.172045 980,035,794.172045 980,035,794.172045

שווי השוק הנוכחי של BlackRack הוא $ 322.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RACKS הוא 980.04M, עם היצע כולל של 980035794.172045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 322.46K.