Blackhole מחיר היום

מחיר Blackhole (BLACK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00176355, עם שינוי של 5.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLACK ל USD הוא $ 0.00176355 לכל BLACK.

Blackhole כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 478,460, עם היצע במחזור של 271.49M BLACK. ב‑24 השעות האחרונות, BLACK סחר בין $ 0.00166898 (נמוך) ל $ 0.00178616 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.52, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00154781.

ביצועים לטווח קצר, BLACK נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו +4.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.61K.

Blackhole (BLACK) מידע שוק

שווי שוק $ 478.46K$ 478.46K $ 478.46K נפח (24 שעות) $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 482.44K$ 482.44K $ 482.44K אספקת מחזור 271.49M 271.49M 271.49M אספקה כוללת 273,744,892.6011022 273,744,892.6011022 273,744,892.6011022

שווי השוק הנוכחי של Blackhole הוא $ 478.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.61K. ההיצע במחזור של BLACK הוא 271.49M, עם היצע כולל של 273744892.6011022. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 482.44K.