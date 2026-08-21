BitRunes מחיר היום

מחיר BitRunes (BRUNE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRUNE ל USD הוא $ 0 לכל BRUNE.

BitRunes כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,323.82, עם היצע במחזור של 21.00B BRUNE. ב‑24 השעות האחרונות, BRUNE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BRUNE נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BitRunes (BRUNE) מידע שוק

שווי שוק $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K אספקת מחזור 21.00B 21.00B 21.00B אספקה כוללת 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BitRunes הוא $ 19.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRUNE הוא 21.00B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.32K.