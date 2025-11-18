Bitrecs מחיר היום

מחיר Bitrecs (SN122) בזמן אמת היום הוא $ 1.44, עם שינוי של 18.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN122 ל USD הוא $ 1.44 לכל SN122.

Bitrecs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 399,176, עם היצע במחזור של 276.05K SN122. ב‑24 השעות האחרונות, SN122 סחר בין $ 1.18 (נמוך) ל $ 1.48 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.48, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.337554.

ביצועים לטווח קצר, SN122 נע ב +1.42% בשעה האחרונה ו +73.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bitrecs (SN122) מידע שוק

שווי שוק $ 399.18K$ 399.18K $ 399.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.37M$ 30.37M $ 30.37M אספקת מחזור 276.05K 276.05K 276.05K אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitrecs הוא $ 399.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN122 הוא 276.05K, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.37M.