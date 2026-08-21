Bitget Wrapped BTC מחיר היום

מחיר Bitget Wrapped BTC (BGBTC) בזמן אמת היום הוא $ 75,384, עם שינוי של 8.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BGBTC ל USD הוא $ 75,384 לכל BGBTC.

Bitget Wrapped BTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,105,825, עם היצע במחזור של 984.00 BGBTC. ב‑24 השעות האחרונות, BGBTC סחר בין $ 69,313 (נמוך) ל $ 75,627 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 82,700, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 58,296.

ביצועים לטווח קצר, BGBTC נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו +19.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 41.18K.

Bitget Wrapped BTC (BGBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 74.11M$ 74.11M $ 74.11M נפח (24 שעות) $ 41.18K$ 41.18K $ 41.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.11M$ 74.11M $ 74.11M אספקת מחזור 984.00 984.00 984.00 אספקה כוללת 984.0 984.0 984.0

שווי השוק הנוכחי של Bitget Wrapped BTC הוא $ 74.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 41.18K. ההיצע במחזור של BGBTC הוא 984.00, עם היצע כולל של 984.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.11M.