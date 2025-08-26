Bitcoin Pro (BTCP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 14.62 $ 14.62 $ 14.62 24 שעות נמוך $ 15.27 $ 15.27 $ 15.27 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 14.62$ 14.62 $ 14.62 גבוה 24 שעות $ 15.27$ 15.27 $ 15.27 שיא כל הזמנים $ 1,209.85$ 1,209.85 $ 1,209.85 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -4.36% שינוי מחיר (7D) +2.12% שינוי מחיר (7D) +2.12%

Bitcoin Pro (BTCP) המחיר בזמן אמת של הוא $14.6. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 14.62 לבין שיא של $ 15.27, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,209.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCP השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Pro (BTCP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.72M$ 30.72M $ 30.72M אספקת מחזור 129.02K 129.02K 129.02K אספקה כוללת 2,100,000.0 2,100,000.0 2,100,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Pro הוא $ 1.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCP הוא 129.02K, עם היצע כולל של 2100000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.72M.