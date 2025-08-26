עוד על BTCP

Bitcoin Pro סֵמֶל

Bitcoin Pro מחיר (BTCP)

לא רשום

1 BTCP ל USDמחיר חי:

$14.63
$14.63$14.63
-4.10%1D
mexc
USD
Bitcoin Pro (BTCP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:23:07 (UTC+8)

Bitcoin Pro (BTCP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 14.62
$ 14.62$ 14.62
24 שעות נמוך
$ 15.27
$ 15.27$ 15.27
גבוה 24 שעות

$ 14.62
$ 14.62$ 14.62

$ 15.27
$ 15.27$ 15.27

$ 1,209.85
$ 1,209.85$ 1,209.85

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-4.36%

+2.12%

+2.12%

Bitcoin Pro (BTCP) המחיר בזמן אמת של הוא $14.6. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 14.62 לבין שיא של $ 15.27, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,209.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCP השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Pro (BTCP) מידע שוק

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

--
----

$ 30.72M
$ 30.72M$ 30.72M

129.02K
129.02K 129.02K

2,100,000.0
2,100,000.0 2,100,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Pro הוא $ 1.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCP הוא 129.02K, עם היצע כולל של 2100000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.72M.

Bitcoin Pro (BTCP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin Proל USDהיה $ -0.66696665756956.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Pro ל USDהיה . $ +4.1811553000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Pro ל USDהיה $ +6.0747621600.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin Proל USDהיה $ +3.654690997767691.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.66696665756956-4.36%
30 ימים$ +4.1811553000+28.64%
60 ימים$ +6.0747621600+41.61%
90 ימים$ +3.654690997767691+33.39%

מה זהBitcoin Pro (BTCP)

With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized.

Bitcoin Pro (BTCP) משאב

האתר הרשמי

Bitcoin Proתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Pro (BTCP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Pro (BTCP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Pro.

בדוק את Bitcoin Pro תחזית המחיר עכשיו‏!

BTCP למטבעות מקומיים

Bitcoin Pro (BTCP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Pro (BTCP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTCP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin Pro (BTCP)

כמה שווה Bitcoin Pro (BTCP) היום?
החי BTCPהמחיר ב USD הוא 14.6 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTCP ל USD?
המחיר הנוכחי של BTCP ל USD הוא $ 14.6. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Pro?
שווי השוק של BTCP הוא $ 1.89M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTCP?
ההיצע במחזור של BTCP הוא 129.02K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTCP?
‏‏BTCP השיג מחיר שיא (ATH) של 1,209.85 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTCP?
BTCP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BTCP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTCP הוא -- USD.
האם BTCP יעלה השנה?
BTCP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTCP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:23:07 (UTC+8)

כתב ויתור

