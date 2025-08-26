BITCOIN Act (BTCACT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00614506 $ 0.00614506 $ 0.00614506 24 שעות נמוך $ 0.00666801 $ 0.00666801 $ 0.00666801 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00614506$ 0.00614506 $ 0.00614506 גבוה 24 שעות $ 0.00666801$ 0.00666801 $ 0.00666801 שיא כל הזמנים $ 0.486692$ 0.486692 $ 0.486692 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00401578$ 0.00401578 $ 0.00401578 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.30% שינוי מחיר (7D) -1.85% שינוי מחיר (7D) -1.85%

BITCOIN Act (BTCACT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0061806. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCACT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00614506 לבין שיא של $ 0.00666801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCACTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.486692, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00401578.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCACT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BITCOIN Act (BTCACT) מידע שוק

שווי שוק $ 61.81K$ 61.81K $ 61.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.81K$ 61.81K $ 61.81K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BITCOIN Act הוא $ 61.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCACT הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.81K.