עוד על BTCACT

BTCACT מידע על מחיר

BTCACT אתר רשמי

BTCACT טוקניומיקה

BTCACT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BITCOIN Act סֵמֶל

BITCOIN Act מחיר (BTCACT)

לא רשום

1 BTCACT ל USDמחיר חי:

$0.0061806
$0.0061806$0.0061806
-7.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BITCOIN Act (BTCACT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:28:13 (UTC+8)

BITCOIN Act (BTCACT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00614506
$ 0.00614506$ 0.00614506
24 שעות נמוך
$ 0.00666801
$ 0.00666801$ 0.00666801
גבוה 24 שעות

$ 0.00614506
$ 0.00614506$ 0.00614506

$ 0.00666801
$ 0.00666801$ 0.00666801

$ 0.486692
$ 0.486692$ 0.486692

$ 0.00401578
$ 0.00401578$ 0.00401578

--

-7.30%

-1.85%

-1.85%

BITCOIN Act (BTCACT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0061806. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCACT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00614506 לבין שיא של $ 0.00666801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCACTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.486692, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00401578.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCACT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BITCOIN Act (BTCACT) מידע שוק

$ 61.81K
$ 61.81K$ 61.81K

--
----

$ 61.81K
$ 61.81K$ 61.81K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BITCOIN Act הוא $ 61.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCACT הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.81K.

BITCOIN Act (BTCACT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BITCOIN Actל USDהיה $ -0.000487414999091671.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBITCOIN Act ל USDהיה . $ -0.0003734398.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBITCOIN Act ל USDהיה $ +0.0007279269.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BITCOIN Actל USDהיה $ -0.003455828825622323.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000487414999091671-7.30%
30 ימים$ -0.0003734398-6.04%
60 ימים$ +0.0007279269+11.78%
90 ימים$ -0.003455828825622323-35.86%

מה זהBITCOIN Act (BTCACT)

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BITCOIN Act (BTCACT) משאב

האתר הרשמי

BITCOIN Actתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BITCOIN Act (BTCACT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BITCOIN Act (BTCACT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BITCOIN Act.

בדוק את BITCOIN Act תחזית המחיר עכשיו‏!

BTCACT למטבעות מקומיים

BITCOIN Act (BTCACT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BITCOIN Act (BTCACT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTCACT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BITCOIN Act (BTCACT)

כמה שווה BITCOIN Act (BTCACT) היום?
החי BTCACTהמחיר ב USD הוא 0.0061806 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTCACT ל USD?
המחיר הנוכחי של BTCACT ל USD הוא $ 0.0061806. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BITCOIN Act?
שווי השוק של BTCACT הוא $ 61.81K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTCACT?
ההיצע במחזור של BTCACT הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTCACT?
‏‏BTCACT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.486692 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTCACT?
BTCACT ‏‏רשם מחירATL של 0.00401578 USD.
מהו נפח המסחר של BTCACT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTCACT הוא -- USD.
האם BTCACT יעלה השנה?
BTCACT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTCACT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:28:13 (UTC+8)

BITCOIN Act (BTCACT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.