Bitcicoin מחיר היום

מחיר Bitcicoin (BITCI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001948, עם שינוי של 1.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BITCI ל USD הוא $ 0.00001948 לכל BITCI.

Bitcicoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 165,723, עם היצע במחזור של 8.45B BITCI. ב‑24 השעות האחרונות, BITCI סחר בין $ 0.000018 (נמוך) ל $ 0.00002378 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.120568, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001455.

ביצועים לטווח קצר, BITCI נע ב -1.09% בשעה האחרונה ו +4.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bitcicoin (BITCI) מידע שוק

שווי שוק $ 165.72K$ 165.72K $ 165.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 408.07K$ 408.07K $ 408.07K אספקת מחזור 8.45B 8.45B 8.45B אספקה כוללת 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcicoin הוא $ 165.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BITCI הוא 8.45B, עם היצע כולל של 20817970797.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 408.07K.