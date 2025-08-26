Bit2Me (B2M) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01447011 $ 0.01447011 $ 0.01447011 24 שעות נמוך $ 0.01495092 $ 0.01495092 $ 0.01495092 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01447011$ 0.01447011 $ 0.01447011 גבוה 24 שעות $ 0.01495092$ 0.01495092 $ 0.01495092 שיא כל הזמנים $ 0.300665$ 0.300665 $ 0.300665 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -1.47% שינוי מחיר (7D) -0.58% שינוי מחיר (7D) -0.58%

Bit2Me (B2M) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0145092. במהלך 24 השעות האחרונות, B2M נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01447011 לבין שיא של $ 0.01495092, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. B2Mהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.300665, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, B2M השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -1.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bit2Me (B2M) מידע שוק

שווי שוק $ 42.91M$ 42.91M $ 42.91M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.76M$ 71.76M $ 71.76M אספקת מחזור 2.96B 2.96B 2.96B אספקה כוללת 4,945,917,187.37 4,945,917,187.37 4,945,917,187.37

שווי השוק הנוכחי של Bit2Me הוא $ 42.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של B2M הוא 2.96B, עם היצע כולל של 4945917187.37. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.76M.