BirbStrategy מחיר היום

מחיר BirbStrategy (BIRBSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00103523, עם שינוי של 11.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIRBSTR ל USD הוא $ 0.00103523 לכל BIRBSTR.

BirbStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 974,392, עם היצע במחזור של 945.86M BIRBSTR. ב‑24 השעות האחרונות, BIRBSTR סחר בין $ 0.00101806 (נמוך) ל $ 0.00118394 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01847473, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00098866.

ביצועים לטווח קצר, BIRBSTR נע ב +0.95% בשעה האחרונה ו -23.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BirbStrategy (BIRBSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 974.39K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 974.39K אספקת מחזור 945.86M אספקה כוללת 945,860,438.2178327

שווי השוק הנוכחי של BirbStrategy הוא $ 974.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIRBSTR הוא 945.86M, עם היצע כולל של 945860438.2178327. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 974.39K.