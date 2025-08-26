עוד על BIO/ACC

Bio Acceleration סֵמֶל

Bio Acceleration מחיר (BIO/ACC)

USD
Bio Acceleration (BIO/ACC) טבלת מחירים חיה
Bio Acceleration (BIO/ACC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00262921
$ 0.00262921$ 0.00262921

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-25.15%

+73.59%

+73.59%

Bio Acceleration (BIO/ACC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIO/ACC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIO/ACCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00262921, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIO/ACC השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -25.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+73.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bio Acceleration (BIO/ACC) מידע שוק

$ 68.23K
$ 68.23K$ 68.23K

--
----

$ 68.23K
$ 68.23K$ 68.23K

998.30M
998.30M 998.30M

998,301,240.500862
998,301,240.500862 998,301,240.500862

שווי השוק הנוכחי של Bio Acceleration הוא $ 68.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIO/ACC הוא 998.30M, עם היצע כולל של 998301240.500862. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.23K.

Bio Acceleration (BIO/ACC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bio Accelerationל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBio Acceleration ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBio Acceleration ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bio Accelerationל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-25.15%
30 ימים$ 0+78.85%
60 ימים$ 0+116.74%
90 ימים$ 0--

מה זהBio Acceleration (BIO/ACC)

The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem.

Bio Acceleration (BIO/ACC) משאב

האתר הרשמי

Bio Accelerationתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bio Acceleration (BIO/ACC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bio Acceleration (BIO/ACC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bio Acceleration.

BIO/ACC למטבעות מקומיים

Bio Acceleration (BIO/ACC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bio Acceleration (BIO/ACC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIO/ACC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bio Acceleration (BIO/ACC)

כמה שווה Bio Acceleration (BIO/ACC) היום?
החי BIO/ACCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIO/ACC ל USD?
המחיר הנוכחי של BIO/ACC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bio Acceleration?
שווי השוק של BIO/ACC הוא $ 68.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIO/ACC?
ההיצע במחזור של BIO/ACC הוא 998.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIO/ACC?
‏‏BIO/ACC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00262921 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIO/ACC?
BIO/ACC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BIO/ACC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIO/ACC הוא -- USD.
האם BIO/ACC יעלה השנה?
BIO/ACC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIO/ACC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
