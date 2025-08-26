Bio Acceleration (BIO/ACC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00262921$ 0.00262921 $ 0.00262921 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -25.15% שינוי מחיר (7D) +73.59% שינוי מחיר (7D) +73.59%

Bio Acceleration (BIO/ACC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIO/ACC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIO/ACCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00262921, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIO/ACC השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -25.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+73.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bio Acceleration (BIO/ACC) מידע שוק

שווי שוק $ 68.23K$ 68.23K $ 68.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.23K$ 68.23K $ 68.23K אספקת מחזור 998.30M 998.30M 998.30M אספקה כוללת 998,301,240.500862 998,301,240.500862 998,301,240.500862

שווי השוק הנוכחי של Bio Acceleration הוא $ 68.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIO/ACC הוא 998.30M, עם היצע כולל של 998301240.500862. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.23K.