BinStarter (BSR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0191156 גבוה 24 שעות $ 0.0198109 שיא כל הזמנים $ 3.75 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01745074 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -3.08% שינוי מחיר (7D) +0.54%

BinStarter (BSR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01915345. במהלך 24 השעות האחרונות, BSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0191156 לבין שיא של $ 0.0198109, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.75, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01745074.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSR השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BinStarter (BSR) מידע שוק

שווי שוק $ 720.15K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.92M אספקת מחזור 37.60M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BinStarter הוא $ 720.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSR הוא 37.60M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.92M.