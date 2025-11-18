Bikera מחיר היום

מחיר Bikera (IMERA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001662, עם שינוי של 8.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IMERA ל USD הוא $ 0.00001662 לכל IMERA.

Bikera כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,615.66, עם היצע במחזור של 999.81M IMERA. ב‑24 השעות האחרונות, IMERA סחר בין $ 0.00001589 (נמוך) ל $ 0.00001841 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00012013, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001589.

ביצועים לטווח קצר, IMERA נע ב -2.07% בשעה האחרונה ו -36.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bikera (IMERA) מידע שוק

שווי שוק $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,806,438.486462 999,806,438.486462 999,806,438.486462

שווי השוק הנוכחי של Bikera הוא $ 16.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IMERA הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999806438.486462. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.62K.