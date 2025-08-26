bicho (BICHO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00542787$ 0.00542787 $ 0.00542787 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.54% שינוי מחיר (1D) -6.97% שינוי מחיר (7D) +3.43% שינוי מחיר (7D) +3.43%

bicho (BICHO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BICHO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BICHOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00542787, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BICHO השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -6.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

bicho (BICHO) מידע שוק

שווי שוק $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K אספקת מחזור 515.58M 515.58M 515.58M אספקה כוללת 515,582,406.0 515,582,406.0 515,582,406.0

שווי השוק הנוכחי של bicho הוא $ 30.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BICHO הוא 515.58M, עם היצע כולל של 515582406.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.84K.