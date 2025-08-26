Bettensor (SN30) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 24 שעות נמוך $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 גבוה 24 שעות $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 שיא כל הזמנים $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 המחיר הנמוך ביותר $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.81% שינוי מחיר (1D) -13.32% שינוי מחיר (7D) -11.21% שינוי מחיר (7D) -11.21%

Bettensor (SN30) המחיר בזמן אמת של הוא $1.22. במהלך 24 השעות האחרונות, SN30 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.22 לבין שיא של $ 1.4, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN30השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.2.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN30 השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -13.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bettensor (SN30) מידע שוק

שווי שוק $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M אספקת מחזור 2.34M 2.34M 2.34M אספקה כוללת 2,340,834.589579945 2,340,834.589579945 2,340,834.589579945

שווי השוק הנוכחי של Bettensor הוא $ 2.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN30 הוא 2.34M, עם היצע כולל של 2340834.589579945. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.87M.