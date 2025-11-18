Beta Trader מחיר היום

מחיר Beta Trader (BETA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001115, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BETA ל USD הוא $ 0.00001115 לכל BETA.

Beta Trader כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,132.05, עם היצע במחזור של 998.56M BETA. ב‑24 השעות האחרונות, BETA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00442072, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001071.

ביצועים לטווח קצר, BETA נע ב -- בשעה האחרונה ו -14.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Beta Trader (BETA) מידע שוק

שווי שוק $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K אספקת מחזור 998.56M 998.56M 998.56M אספקה כוללת 998,560,999.19512 998,560,999.19512 998,560,999.19512

שווי השוק הנוכחי של Beta Trader הוא $ 11.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BETA הוא 998.56M, עם היצע כולל של 998560999.19512. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.13K.