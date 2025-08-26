Berry Data (BRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.01661992
גבוה 24 שעות $ 0.01742208
שיא כל הזמנים $ 40.0
המחיר הנמוך ביותר $ 0.01171414
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01%
שינוי מחיר (1D) -3.19%
שינוי מחיר (7D) -0.82%

Berry Data (BRY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01682735. במהלך 24 השעות האחרונות, BRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01661992 לבין שיא של $ 0.01742208, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 40.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01171414.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRY השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Berry Data (BRY) מידע שוק

שווי שוק $ 107.91K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.08K
אספקת מחזור 6.41M
אספקה כוללת 10,047,791.28086419

שווי השוק הנוכחי של Berry Data הוא $ 107.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRY הוא 6.41M, עם היצע כולל של 10047791.28086419. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.08K.