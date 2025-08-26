עוד על BRY

Berry Data סֵמֶל

Berry Data מחיר (BRY)

לא רשום

1 BRY ל USDמחיר חי:

$0.01682735
-3.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Berry Data (BRY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:26:40 (UTC+8)

Berry Data (BRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01661992
24 שעות נמוך
$ 0.01742208
גבוה 24 שעות

$ 0.01661992
$ 0.01742208
$ 40.0
$ 0.01171414
+0.01%

-3.19%

-0.82%

-0.82%

Berry Data (BRY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01682735. במהלך 24 השעות האחרונות, BRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01661992 לבין שיא של $ 0.01742208, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 40.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01171414.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRY השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Berry Data (BRY) מידע שוק

$ 107.91K
--
$ 169.08K
6.41M
10,047,791.28086419
שווי השוק הנוכחי של Berry Data הוא $ 107.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRY הוא 6.41M, עם היצע כולל של 10047791.28086419. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.08K.

Berry Data (BRY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Berry Dataל USDהיה $ -0.00055501097247525.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBerry Data ל USDהיה . $ +0.0010001402.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBerry Data ל USDהיה $ +0.0039845599.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Berry Dataל USDהיה $ +0.002387638494994144.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00055501097247525-3.19%
30 ימים$ +0.0010001402+5.94%
60 ימים$ +0.0039845599+23.68%
90 ימים$ +0.002387638494994144+16.54%

מה זהBerry Data (BRY)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Berry Data (BRY) משאב

האתר הרשמי

Berry Dataתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Berry Data (BRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Berry Data (BRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Berry Data.

בדוק את Berry Data תחזית המחיר עכשיו‏!

BRY למטבעות מקומיים

Berry Data (BRY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Berry Data (BRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Berry Data (BRY)

כמה שווה Berry Data (BRY) היום?
החי BRYהמחיר ב USD הוא 0.01682735 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRY ל USD?
המחיר הנוכחי של BRY ל USD הוא $ 0.01682735. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Berry Data?
שווי השוק של BRY הוא $ 107.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRY?
ההיצע במחזור של BRY הוא 6.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRY?
‏‏BRY השיג מחיר שיא (ATH) של 40.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRY?
BRY ‏‏רשם מחירATL של 0.01171414 USD.
מהו נפח המסחר של BRY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRY הוא -- USD.
האם BRY יעלה השנה?
BRY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Berry Data (BRY) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.