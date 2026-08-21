BEPE מחיר היום

מחיר BEPE (BEPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 34.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEPE ל USD הוא $ 0 לכל BEPE.

BEPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 321,824, עם היצע במחזור של 991.17M BEPE. ב‑24 השעות האחרונות, BEPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00150283, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEPE נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו +162.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 64.27K.

BEPE (BEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 321.82K$ 321.82K $ 321.82K נפח (24 שעות) $ 64.27K$ 64.27K $ 64.27K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 321.82K$ 321.82K $ 321.82K אספקת מחזור 991.17M 991.17M 991.17M אספקה כוללת 991,173,092.0 991,173,092.0 991,173,092.0

שווי השוק הנוכחי של BEPE הוא $ 321.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.27K. ההיצע במחזור של BEPE הוא 991.17M, עם היצע כולל של 991173092.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 321.82K.