Benzene (BZN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.064716 $ 0.064716 $ 0.064716 24 שעות נמוך $ 0.071821 $ 0.071821 $ 0.071821 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.064716$ 0.064716 $ 0.064716 גבוה 24 שעות $ 0.071821$ 0.071821 $ 0.071821 שיא כל הזמנים $ 32.59$ 32.59 $ 32.59 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01156936$ 0.01156936 $ 0.01156936 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.07% שינוי מחיר (1D) -7.51% שינוי מחיר (7D) -19.00% שינוי מחיר (7D) -19.00%

Benzene (BZN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.066426. במהלך 24 השעות האחרונות, BZN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.064716 לבין שיא של $ 0.071821, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BZNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 32.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01156936.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BZN השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, -7.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Benzene (BZN) מידע שוק

שווי שוק $ 71.22K$ 71.22K $ 71.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M אספקת מחזור 1.07M 1.07M 1.07M אספקה כוללת 99,533,096.0 99,533,096.0 99,533,096.0

שווי השוק הנוכחי של Benzene הוא $ 71.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BZN הוא 1.07M, עם היצע כולל של 99533096.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.60M.