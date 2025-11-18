BENQI מחיר היום

מחיר BENQI (QI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00389018, עם שינוי של 3.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QI ל USD הוא $ 0.00389018 לכל QI.

BENQI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,957,266, עם היצע במחזור של 7.20B QI. ב‑24 השעות האחרונות, QI סחר בין $ 0.00377307 (נמוך) ל $ 0.00405798 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.39417, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00323513.

ביצועים לטווח קצר, QI נע ב -0.41% בשעה האחרונה ו -17.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BENQI (QI) מידע שוק

שווי שוק $ 27.96M$ 27.96M $ 27.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.96M$ 27.96M $ 27.96M אספקת מחזור 7.20B 7.20B 7.20B אספקה כוללת 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

