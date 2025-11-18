BENJAMIN מחיר היום

מחיר BENJAMIN (BENJI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 22.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BENJI ל USD הוא -- לכל BENJI.

BENJAMIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,235, עם היצע במחזור של 468.14M BENJI. ב‑24 השעות האחרונות, BENJI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00477446, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BENJI נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -25.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BENJAMIN (BENJI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BENJAMIN הוא $ 39.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BENJI הוא 468.14M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.81K.