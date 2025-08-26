BeeZee (BZE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00753896$ 0.00753896 $ 0.00753896 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.03% שינוי מחיר (1D) -0.48% שינוי מחיר (7D) -5.78% שינוי מחיר (7D) -5.78%

BeeZee (BZE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BZE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BZEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00753896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BZE השתנה ב -4.03% במהלך השעה האחרונה, -0.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BeeZee (BZE) מידע שוק

שווי שוק $ 227.06K$ 227.06K $ 227.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 227.06K$ 227.06K $ 227.06K אספקת מחזור 266.84M 266.84M 266.84M אספקה כוללת 266,841,295.41 266,841,295.41 266,841,295.41

שווי השוק הנוכחי של BeeZee הוא $ 227.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BZE הוא 266.84M, עם היצע כולל של 266841295.41. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 227.06K.