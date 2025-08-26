עוד על BEEVO

Beevo סֵמֶל

Beevo מחיר (BEEVO)

לא רשום

1 BEEVO ל USDמחיר חי:

-2.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
Beevo (BEEVO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:24:46 (UTC+8)

Beevo (BEEVO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00142896
$ 0.00142896$ 0.00142896

-0.63%

-1.92%

-1.15%

-1.15%

Beevo (BEEVO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEEVO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEEVOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00142896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEEVO השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -1.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beevo (BEEVO) מידע שוק

$ 16.01K
$ 16.01K$ 16.01K

$ 16.01K
$ 16.01K$ 16.01K

999.98M
999.98M 999.98M

999,975,347.4691662
999,975,347.4691662 999,975,347.4691662

שווי השוק הנוכחי של Beevo הוא $ 16.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEEVO הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999975347.4691662. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.01K.

Beevo (BEEVO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Beevoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeevo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeevo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Beevoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.92%
30 ימים$ 0-67.54%
60 ימים$ 0+224.62%
90 ימים$ 0--

מה זהBeevo (BEEVO)

Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it’s a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community.

Beevo (BEEVO) משאב

האתר הרשמי

Beevoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Beevo (BEEVO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Beevo (BEEVO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Beevo.

בדוק את Beevo תחזית המחיר עכשיו‏!

BEEVO למטבעות מקומיים

Beevo (BEEVO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Beevo (BEEVO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEEVO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Beevo (BEEVO)

כמה שווה Beevo (BEEVO) היום?
החי BEEVOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEEVO ל USD?
המחיר הנוכחי של BEEVO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Beevo?
שווי השוק של BEEVO הוא $ 16.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEEVO?
ההיצע במחזור של BEEVO הוא 999.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEEVO?
‏‏BEEVO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00142896 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEEVO?
BEEVO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BEEVO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEEVO הוא -- USD.
האם BEEVO יעלה השנה?
BEEVO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEEVO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:24:46 (UTC+8)

Beevo (BEEVO) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.