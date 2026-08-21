Beercoin מחיר היום

מחיר Beercoin (BEER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEER ל USD הוא $ 0 לכל BEER.

Beercoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 635,481, עם היצע במחזור של 888.89B BEER. ב‑24 השעות האחרונות, BEER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEER נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +19.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Beercoin (BEER) מידע שוק

שווי שוק $ 635.48K$ 635.48K $ 635.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 635.48K$ 635.48K $ 635.48K אספקת מחזור 888.89B 888.89B 888.89B אספקה כוללת 888,888,618,086.04 888,888,618,086.04 888,888,618,086.04

שווי השוק הנוכחי של Beercoin הוא $ 635.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEER הוא 888.89B, עם היצע כולל של 888888618086.04. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 635.48K.