עוד על FROG

FROG מידע על מחיר

FROG אתר רשמי

FROG טוקניומיקה

FROG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Beer Frog סֵמֶל

Beer Frog מחיר (FROG)

לא רשום

1 FROG ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Beer Frog (FROG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:25:53 (UTC+8)

Beer Frog (FROG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00256431
$ 0.00256431$ 0.00256431

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.03%

+0.79%

+0.79%

Beer Frog (FROG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FROG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00256431, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beer Frog (FROG) מידע שוק

$ 99.64K
$ 99.64K$ 99.64K

--
----

$ 99.64K
$ 99.64K$ 99.64K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Beer Frog הוא $ 99.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.64K.

Beer Frog (FROG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Beer Frogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeer Frog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeer Frog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Beer Frogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.03%
30 ימים$ 0-16.53%
60 ימים$ 0+55.16%
90 ימים$ 0--

מה זהBeer Frog (FROG)

Beer Frog is a meme project inspired by Matt Furies first frog, presented on his website mattfurie.com on April 16 2004. The idea that this blue eyed frog with blue eyes and a beer belly was the first Matt drew was reason enough to dedicate a token to him. Beer Frog is basically the Nestor of Matt Furie memes. Also known as the FrogFather (referenced to DogeFather - Elon Musk). The project also is a hommage to the original creator, Matt Furie.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Beer Frog (FROG) משאב

האתר הרשמי

Beer Frogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Beer Frog (FROG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Beer Frog (FROG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Beer Frog.

בדוק את Beer Frog תחזית המחיר עכשיו‏!

FROG למטבעות מקומיים

Beer Frog (FROG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Beer Frog (FROG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FROG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Beer Frog (FROG)

כמה שווה Beer Frog (FROG) היום?
החי FROGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FROG ל USD?
המחיר הנוכחי של FROG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Beer Frog?
שווי השוק של FROG הוא $ 99.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FROG?
ההיצע במחזור של FROG הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FROG?
‏‏FROG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00256431 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FROG?
FROG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FROG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FROG הוא -- USD.
האם FROG יעלה השנה?
FROG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FROG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:25:53 (UTC+8)

Beer Frog (FROG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.