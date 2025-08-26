Beer Frog (FROG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00256431$ 0.00256431 $ 0.00256431 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.03% שינוי מחיר (7D) +0.79% שינוי מחיר (7D) +0.79%

Beer Frog (FROG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FROG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00256431, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beer Frog (FROG) מידע שוק

שווי שוק $ 99.64K$ 99.64K $ 99.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.64K$ 99.64K $ 99.64K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Beer Frog הוא $ 99.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.64K.