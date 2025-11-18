Bee מחיר היום

מחיר Bee (BEE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001573, עם שינוי של 0.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEE ל USD הוא $ 0.00001573 לכל BEE.

Bee כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,734.11, עם היצע במחזור של 1000.00M BEE. ב‑24 השעות האחרונות, BEE סחר בין $ 0.00001507 (נמוך) ל $ 0.00001608 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01742187, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001459.

ביצועים לטווח קצר, BEE נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו -18.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bee (BEE) מידע שוק

שווי שוק $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,351.0 999,998,351.0 999,998,351.0

