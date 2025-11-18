BEARY מחיר היום

מחיר BEARY (BEARY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001086, עם שינוי של 6.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEARY ל USD הוא $ 0.00001086 לכל BEARY.

BEARY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,748.88, עם היצע במחזור של 989.71M BEARY. ב‑24 השעות האחרונות, BEARY סחר בין $ 0.00001066 (נמוך) ל $ 0.00001165 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00268921, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000998.

ביצועים לטווח קצר, BEARY נע ב -0.85% בשעה האחרונה ו -19.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BEARY (BEARY) מידע שוק

שווי שוק $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K אספקת מחזור 989.71M 989.71M 989.71M אספקה כוללת 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

