Bearded Dragon (BEARDY) מידע על מחיר (USD)

Bearded Dragon (BEARDY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEARDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEARDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.943208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEARDY השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -5.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bearded Dragon (BEARDY) מידע שוק

