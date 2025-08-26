Bear Champ (BCHAMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00327313$ 0.00327313 $ 0.00327313 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.28% שינוי מחיר (1D) -9.48% שינוי מחיר (7D) +41.08% שינוי מחיר (7D) +41.08%

Bear Champ (BCHAMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCHAMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCHAMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00327313, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCHAMP השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -9.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+41.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bear Champ (BCHAMP) מידע שוק

שווי שוק $ 572.48K$ 572.48K $ 572.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 572.48K$ 572.48K $ 572.48K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,958,841.64622 999,958,841.64622 999,958,841.64622

שווי השוק הנוכחי של Bear Champ הוא $ 572.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCHAMP הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999958841.64622. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 572.48K.