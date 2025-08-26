עוד על BCHAMP

Bear Champ סֵמֶל

Bear Champ מחיר (BCHAMP)

לא רשום

$0.00057252
-9.40%1D
Bear Champ (BCHAMP) טבלת מחירים חיה
Bear Champ (BCHAMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.28%

-9.48%

+41.08%

+41.08%

Bear Champ (BCHAMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCHAMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCHAMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00327313, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCHAMP השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -9.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+41.08% ב-7 הימים האחרונים.

Bear Champ (BCHAMP) מידע שוק

$ 572.48K
$ 572.48K$ 572.48K

--
----

$ 572.48K
$ 572.48K$ 572.48K

999.96M
999.96M 999.96M

999,958,841.64622
999,958,841.64622 999,958,841.64622

שווי השוק הנוכחי של Bear Champ הוא $ 572.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCHAMP הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999958841.64622. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 572.48K.

Bear Champ (BCHAMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bear Champל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBear Champ ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBear Champ ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bear Champל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.48%
30 ימים$ 0-10.74%
60 ימים$ 0-22.73%
90 ימים$ 0--

מה זהBear Champ (BCHAMP)

JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement.

Bear Champ (BCHAMP) משאב

האתר הרשמי

Bear Champתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bear Champ (BCHAMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bear Champ (BCHAMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bear Champ.

בדוק את Bear Champ תחזית המחיר עכשיו‏!

BCHAMP למטבעות מקומיים

Bear Champ (BCHAMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bear Champ (BCHAMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BCHAMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bear Champ (BCHAMP)

כמה שווה Bear Champ (BCHAMP) היום?
החי BCHAMPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BCHAMP ל USD?
המחיר הנוכחי של BCHAMP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bear Champ?
שווי השוק של BCHAMP הוא $ 572.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BCHAMP?
ההיצע במחזור של BCHAMP הוא 999.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BCHAMP?
‏‏BCHAMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00327313 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BCHAMP?
BCHAMP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BCHAMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BCHAMP הוא -- USD.
האם BCHAMP יעלה השנה?
BCHAMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BCHAMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

