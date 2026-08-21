Beamable Network Token מחיר היום

מחיר Beamable Network Token (BMB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00225763, עם שינוי של 4.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BMB ל USD הוא $ 0.00225763 לכל BMB.

Beamable Network Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 452,990, עם היצע במחזור של 200.65M BMB. ב‑24 השעות האחרונות, BMB סחר בין $ 0.0021656 (נמוך) ל $ 0.00231967 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.075889, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00141266.

ביצועים לטווח קצר, BMB נע ב -1.79% בשעה האחרונה ו +4.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 652.32.

Beamable Network Token (BMB) מידע שוק

שווי שוק $ 452.99K$ 452.99K $ 452.99K נפח (24 שעות) $ 652.32$ 652.32 $ 652.32 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M אספקת מחזור 200.65M 200.65M 200.65M אספקה כוללת 999,998,277.4003117 999,998,277.4003117 999,998,277.4003117

שווי השוק הנוכחי של Beamable Network Token הוא $ 452.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 652.32. ההיצע במחזור של BMB הוא 200.65M, עם היצע כולל של 999998277.4003117. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.26M.