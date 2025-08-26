BCOQ INU (BCOQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.41% שינוי מחיר (1D) -6.44% שינוי מחיר (7D) +2.89% שינוי מחיר (7D) +2.89%

BCOQ INU (BCOQ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCOQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCOQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCOQ השתנה ב -1.41% במהלך השעה האחרונה, -6.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BCOQ INU (BCOQ) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 325.00K$ 325.00K $ 325.00K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 69,412,558,275,909.0 69,412,558,275,909.0 69,412,558,275,909.0

שווי השוק הנוכחי של BCOQ INU הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCOQ הוא 0.00, עם היצע כולל של 69412558275909.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 325.00K.