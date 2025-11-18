BCGame Coin מחיר היום

מחיר BCGame Coin (BC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00826906, עם שינוי של 1.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BC ל USD הוא $ 0.00826906 לכל BC.

BCGame Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,353,600, עם היצע במחזור של 9.99B BC. ב‑24 השעות האחרונות, BC סחר בין $ 0.00786902 (נמוך) ל $ 0.00837893 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01100698, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00291432.

ביצועים לטווח קצר, BC נע ב +0.69% בשעה האחרונה ו -3.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BCGame Coin (BC) מידע שוק

שווי שוק $ 82.35M$ 82.35M $ 82.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.35M$ 82.35M $ 82.35M אספקת מחזור 9.99B 9.99B 9.99B אספקה כוללת 9,989,680,264.975817 9,989,680,264.975817 9,989,680,264.975817

שווי השוק הנוכחי של BCGame Coin הוא $ 82.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BC הוא 9.99B, עם היצע כולל של 9989680264.975817. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.35M.