Bazinga (BAZINGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03101432$ 0.03101432 $ 0.03101432 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.37% שינוי מחיר (7D) +9.49% שינוי מחיר (7D) +9.49%

Bazinga (BAZINGA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAZINGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAZINGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03101432, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAZINGA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bazinga (BAZINGA) מידע שוק

שווי שוק $ 101.25K$ 101.25K $ 101.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.25K$ 101.25K $ 101.25K אספקת מחזור 796.99M 796.99M 796.99M אספקה כוללת 796,994,126.53 796,994,126.53 796,994,126.53

שווי השוק הנוכחי של Bazinga הוא $ 101.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAZINGA הוא 796.99M, עם היצע כולל של 796994126.53. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.25K.