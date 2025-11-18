BaseShake מחיר היום

מחיר BaseShake (BASESHAKE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00086208, עם שינוי של 18.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BASESHAKE ל USD הוא $ 0.00086208 לכל BASESHAKE.

BaseShake כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 862,079, עם היצע במחזור של 1.00B BASESHAKE. ב‑24 השעות האחרונות, BASESHAKE סחר בין $ 0.00078875 (נמוך) ל $ 0.00106945 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00373689, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00011161.

ביצועים לטווח קצר, BASESHAKE נע ב +0.78% בשעה האחרונה ו -35.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BaseShake (BASESHAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 862.08K$ 862.08K $ 862.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 862.08K$ 862.08K $ 862.08K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

